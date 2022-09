Ügyvédhez fordult Lagzi Lajcsi, miután rájött, többen is visszaélnek a nevével. Csalók adják ki magukat a trombitásnak a közösségi oldalakon, kéretlen leveleket küldözgetnek, amivel lejáratják és kényelmetlen helyzetbe hozzák őt - derül ki a Ripost cikkéből.

"Elegem van! Megnéztem, 16 kamu Facebook-profil van regisztrálva a nevemmel és képemmel. Idegenek írogatnak a nevemben. Nagyon kellemetlen" – mondta Lajcsi háborogva.

"Volt, hogy odajött hozzám buliban egy hölgy, és számon kért.

Azt mondta, ő egy rendes férfinak hitt engem, de én Facebookon azt írtam neki, hogy ő duci. Felháborító, hogy csalók válaszolnak nekem kiadva magukat, és valótlanságokat állítanak.

Honnan veszik rá a bátorságot?" – fakadt ki a zenész, aki nem hagyja annyiban a dolgot. Mint mondja, az ő türelme is véges, nem hagyhatja, hogy büntetlenül visszaéljenek a nevével és lejárassák őt, ezért ügyvédet fogadott, hogy pontot tegyen az ügy végére.

Forrás: Metropol

"Amikor valaki «rátrombitált» az én trombitajátékomra, annak el is vettük a kedvét ettől, jogi útra tereltük az ügyet. Ez a mostani eset már büntetendő kategória, ezúttal is jogi lépéseket teszek" – szögezte le Lajcsi, akinek nem most használják először jogtalanul a hírnevét.

Egy étrend-kiegészítő fogyasztószer forgalmazója évek óta visszaél nevével és fotóival. Ugyan korábban valóban együtt dolgoztak, de a szerződés köztük évekkel ezelőtt lejárt, Lajcsi most már semmilyen juttatást nem kap a bevételükből ők mégis használják a fényképeit a reklámkampányukhoz.

Erről az ügyről is a rajongóitól értesült. A mai napig sokan keresik fel őt a cég termékeire panaszkodva, holott neki már semmi köze hozzá. Lajcsi hiába próbálta felvenni a kapcsolatot a gyártóval, nem jutottak egyről a kettőre, ezért a zenész ezzel az üggyel is bírósághoz fordult.