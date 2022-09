Csütörtökön lett 34 éves Szabó Zsófi. A műsorvezető a barátaival is megünnepelte a születésnapját, a buliról pedig fotókat is feltöltött az Instagram-oldalára.

A képeken többek között L.L. Junior is feltűnt, nem is akárkivel! Eddig is sokatmondó üzenetváltás utalt arra, hogy a zenész és a nála 18 évvel fiatalabb énekesnő, Dárdai Blanka összejöhetett, most azonban még egyértelműbbnek tűnik a helyzet - írja a Bors.

A Szabó Zsófi születésnapján készült képen L.L. Junior szorosan öleli át az énekesnő derekát, és egymás kezét is fogják.

Az említett fotót egyébként Hajdú Péter párja, Eszter is megosztotta a saját oldalán: