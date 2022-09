33. születésnapját ünnepelte augusztus utolsó napján Curtis, akit a minap barátnője is meglepett. Judit egy belvárosi étterembe vitte el a szerelmét, ahol természetesen közös fotó is készült, illetve a rajongók még az ételeket is megtekinthetik.

Úgy tűnik, nagy az összhang a rapper és a kosárlabdázó között. Egy korábbi interjúból kiderült: hosszútávra terveznek, sőt már a gyermekvállalás is szóba került náluk. Judit úgy fogalmazott, ha szeretne jönni a baba, bármikor jöhet - írja a Ripost.