Berki Mazsi meglepő dolgot árult el a halott Berki Krisztiánról

Az Emlékek éjszakájával folytatódik szombat este a Dancing with the Stars a TV2-n. Berki Mazsi is készül a párjával az estére, a próbák mellett a beszélgetésekre is szánnak időt.

A TV2 kamerái előtt mesélt Berki Mazsi a partnerének arról, hogy mikor volt utoljára nyugodt, azaz mikor volt feszültségektől és problémáktól mentes az élete és a házassága - írja az Origo. "Igazán nyugodt tavaly márciusban voltam, amikor a Maldív-szigeteken voltunk... Emma már a pocakomban volt akkor. Szerintem akkor voltam utoljára nyugodt. Eltöltöttünk tíz napot, vagy két hetet, nem tudom már pontosan, de arra emlékszem, hogy ott nyugalom volt. Utána sajnos hazajöttünk, és indult a káosz előről. Azóta meg tudjuk az élettörténetemet. Nekem ez a nyugodtság régen volt jelen az életemben, pedig nagyon vágyom rá. Szerintem még minimum fél év-egy év, mire azt a nyugodt-féle életet újra átélhetem" - mondta.

