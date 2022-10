A Föld túloldalán lezajlott események azt vetítik előre, hogy korán jelentkező és kiterjedt influenzajárványra számíthatunk.

Éves átlagban 1 milliárd ember fertőződik meg influenzavírussal világszerte, a most következő járványszezonban ez a szám a déli földrészen már zajló járvány adatai alapján még magasabb is lehet, hiszen az ott zajló járványok legtöbbször előrevetítik, mire is számíthatunk itt, Európában, így akár Magyarországon is.

Az influenza, hasonlóan más légúti fertőzésekhez, szezonális, tehát főleg a hideg, nyirkos időben terjed. Míg 2020-ban Covid kapcsán az utazási korlátozások, a távolságtartás és a maszkhasználat miatt gyakorlatilag elmaradt az influenzajárvány, 2021-ben a vírus nagy erővel tért vissza mind az északi, mind a déli féltekén. Ha pedig megfigyeljük mondjuk Ausztrália idei számait, azt látjuk, hogy ott a járvány hamarabb kezdődött, és intenzívebb volt, mint a megelőző öt évben. Ennek alapján Európában is van esély egy erős influenzajárványra.

Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kifejezetten javasolja az influenza elleni oltások beadását minél szélesebb körben. Vajon honnan tudhatom, hogy influenzás vagyok?

Az oltás segítségével elkerülhető a súlyosabb megbetegedés

„A felső légúti fertőzések pontos elkülönítése csak laboratóriumi vizsgálattal lehetséges. Ha valaki lázas, fáj a torka és köhög, lehet akár covidos, náthás, vagy éppen influenzás is. Úgy az influenza, mint a Covid a súlyosabb fertőzések közé tartoznak, de sajnos ez már csak utólag derül ki. Akit beoltottak influenza ellen, annál – ha légúti tüneteket produkál – a betegség oka nagy valószínűséggel egy másik kórokozó, ezért az oltás a diagnózist is megkönnyíti. Átvészelt, esetlegesen szövődményes influenzafertőzés után a Covid-19 lefolyása mindenkinél – de az időseknél különösen – súlyosabb lehet” – nyilatkozta dr. Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője. Itt fontos még azt is leszögezni, hogy az elvárásokat is pontosítani kell. A védőoltás felvétele nem jelent 100 százalékos garanciát a betegség elkerülésére, ám a súlyos formákat, a kórházi kezelést meg halálozást már sokkal nagyobb mértékben előzi meg.

Különösen ajánlott idősek, várandós nők, és kisgyermekek számára a betegség megelőzésére.

Magyarországon 2020-2021-ben, főként a Covid-járvány hatására is, a szokásosnak mondható 700-800 ezerhez képest rendkívül sokan, több mint 1,2 millióan oltatták be magukat influenza ellen. A következő, 2021-2022-es szezonban ez a mutató visszaesett a megszokottnak mondható 760 ezres szintre. Indokolatlanul, hiszen a járvány erős volt.

Két új törzset is tartalmaz a mostani védőoltás

Az influenzának minden évben más törzsei terjednek, ezért az oltások összetétele is évről évre változik. A védőoltások törzseit a WHO határozza meg, mindig a másik féltekén zajló járványszezon tapasztalatai alapján. Idén a WHO-ajánlás alapján két új törzset is tartalmaz a védőoltás 2021-hez képest, ami egy komoly indok az oltás felvételére, mert az új vírustörzs ellen még elméleti védelem sincs. Az idei szezonra szánt oltóanyagok közül a patikákban már elérhető az első, influenza elleni vakcina. Ez recept- és térítésköteles, fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül kell miatta személyesen orvoshoz menni: hála az e-recept lehetőségének, az orvossal történő telefonos konzultáció révén egy út megtakarítható. Ezt még azzal lehet még hatékonyabbá tenni, ha a kiválasztott patikának is előre szólunk.

A Covid-járvány árnyékában mindig érdemes külön kiemelni: az influenza elleni védőoltást lehetséges egy időben adni bármelyik Covid-19 elleni oltással. Amennyiben a Covid-19 és az influenza elleni oltások közül valamelyiket már megkapta valaki, a másikat bármilyen időközzel be lehet adni, akár pár napra rá is. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy nem sok már ennyi oltás? Nos, a válasz semmiképpen.

De mikor is kérjük az influenza elleni oltást, hiszen az influenzaszezon hosszú, egyelőre még el sem kezdődött, és a kezdési időpontját előzetesen meg sem lehet jósolni? Erre a kérdésre is egyszerű a válasz.

Az oltást jobb korábban mint később felvenni, megelőzve a szokásos őszi náthát, illetve az esetlegesen újabb járványhullámmal fenyegető Covidot. A legtöbben ugyanis egy-egy aktuális légúti fertőzés miatt halasztják el az oltás beadatását, ami sem azért nem jó stratégia, mert ezek a fertőzések az őszi-téli szezon alatt sokszor egymásba érnek, sem pedig azért, mert az oltás beadása után eleve még 2-3 hét szükséges a védettség kialakulásáig.

A koronavírus-járvány további jelenléte miatt más érvek is szólnak az influenza elleni védőoltás beadatása mellett. A két betegség együttes jelentkezése megnövelheti a lélegeztetőgépre kerülés illetve halálozás kockázatát - írja a Ripost.

Borítókép: illusztráció