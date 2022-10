Ahogy arra talán emlékeznek is, legutóbb Bárdosi Sándornak és párjának kellett távozni a Dancing with the Stars műsorából. A veszélyzónában Berki Mazsival álltak, végül a birkózónak szavaztak kevesebb bizalmat a nézők. Bárdosi nem tudta magában tartani a véleményét, a műsor után feldúltan nyilatkozott,

valamint egy igen ízléstelen gesztussal reagált: öklendezni kezdett, amikor gratulált Berki Mazsinak.

"Öklendeztem, igen. Ösztönös reakció volt. Augusztus végén halt meg az édesapám. Ha valaki, én tényleg gyászolok. Meggyőződésem, hogy apám egyébként látott onnan fentről, és mérhetetlenül büszke rám. Ennek ellenére sem gondoltam etikusnak bevinni a műsorba ezt az érzést. Más pedig beleviszi ezt a műsorba. Nekem ettől felfordul a gyomrom és kész… Ha valaki a véleményemen megsértődik, az nem érdekel. Én elhatárolódom attól, aki a gyászát használja fel önpromózásra" - nyilatkozta a Borsnak a műsor után Bárdosi Sándor.

Eddig Mazsi hallgatott, nem reagált a történtekre. Most azonban kamerák előtt mondta el a véleményét.

"Sportolóként úgy érzem, méltósággal kell ilyen esetben lelépni a tatamiról, a színpadról. Azzal, hogy kinek mi a véleménye, semmi probléma nincs, csak akkor nem mosolygok az arcába és köpöm hátba a másikat"

- mondta Berki Mazsi a Tényeknek.