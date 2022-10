A hajdú-bihari kistelepülés élete megváltozott 14 évvel ezelőtt. A falu azokban a hetekben rettegésben élt, a helyiek nem mertek utcára lépni, még fényes nappal is volt, aki önvédelmi eszközt vitt magával. Számos cikk és szóbeszéd született a tetétleni fantom néven elhíresült alakról, a Haon utánajárt, mi történt azóta.

A csendesnek tűnő faluban minden szempár ránk szegeződött. Viszont tudatosan a bolt, posta és kocsma körzetét céloztuk meg információszerzés céljából. A kocsma délelőtt 11 órakor ugyan zárva volt, szerencsénkre a boltban dolgozó Gyuri bácsi útba igazított, sőt, sorolta a neveket is, akik a 2008-ban leforgatott Fantom járja Tetétlent című Youtube-videóban szerepeltek az eset kapcsán. Majd egy hangos, izmos, mély férfi hang szólalt fel a konzervek mögötti sorból, fegyelmezve az eladót, hogy őket hiába sorolja, sokan már meghaltak közülük. A hang tulajdonosa előbújt a sorok közül, s a két férfi megtárgyalta, hogy ki kire gondol, kivel mi történt a 2008-as felvétel óta. Majd a diskurzust követően azt javasolták, hogy Csatári Benedeket keressük meg. A kisbolt előtt újabb emberekbe botlottuk, s rögtön fel is tették a kérdést: a fantomot keresik, aki megfélemlítette az embereket? Hosszas bólogatás után, ők is csak megerősíteni tudták, hogy hol találjuk a bőbeszédű riportalanyunkat.

Egy emberként keresték

Ráfordultunk a megadott kis tetétleni utcára, majd az utolsó előtti ház előtt már kint „várt” minket Benedek. Nem sokat kellett győzködni, és már vissza is repültünk 14 évet az időben.

Fotós: Molnár Péter

Fürdés után kijöttem a kertbe, majd megláttam egy furcsa alakot. Utánaszóltam, de már futni kezdett, felkaptam a kaszámat, hogy utánamegyek és kiderítem mit akar, de mezítláb voltam, így nem érhettem utol

– emlékezett vissza Benedek, aki folyamatosan a kertjében lévő susnyásra mutatott. Elmondta, akkor volt ott még tengeri is, most pedig csak gaz terem meg a földben. – Épp alkonyodott, így annyit még láttam, hogy magas ember volt és befutott a másik udvarba. Lehet, hogy egy hajléktalan volt? – szegezi felénk a kérdést Benedek. Felvont szemöldökkel néztünk rá, tekintettel arra, hogy mi „csak” annyit tudunk, amennyit a híradásokból és a szóbeszédből hallottunk. Majd azzal folytatta, hogy nem lopott tőlük semmit, szerinte csak ijesztgette az embereket.

Nem csak a mi kertünkbe járt, akivel beszéltem, mindenki jelezte, hogy látta, egy biztos: magasabb volt, mint két méter, széles volt, mint egy ólajtó, de senkitől nem vitt el semmit

– mondta határozott bólintásokkal. Hangsúlyozta, a fantomészlelés után mindenki az alakot kereste. Benedek szerint hetekig rettegésben élt falu, sötétedés után a gyerekek nem mertek az utcára menni, továbbá a kocsma is volt, hogy zárta az ajtaját. – Amikor a rendőrök éjjel-nappal járták az utcákat, akkor nyugodtabbak voltunk, de ők sem találtak senkit; felszívódott a fantom. Mi is elindultunk keresni, de nem találtuk – sajnálkozott Benedek, aki elárulta, akkortájt sokan megfordultak a faluban, hogy a fantomot keresik. A tetétleni rémet sajnos most sem sikerült megtalálni, de Benedek és a bolt előtti lakosok is megerősítették, „visszasírják” azt az időszakot, hiszen akkor nem volt unalmas a falubeli élet.

Nem találták a tettest

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberei is kivonultak a helyszínre, Benedek felidézte, hogy volt ott mindenki: kommandós, készenléti rendőr, sőt, még kisbusszal is érkeztek a rendfenntartók, olyan 8-10 ember biztosan. A rendőrség tizennégy évvel ezelőtt kiadott közleményéből kiderül, olyan sok bejelentés érkezett hozzájuk a tetétleni fantommal kapcsolatban, hogy átfogó adatgyűjtést rendeltek el. A körzeti megbízottak mellett a püspökladányi kapitányság emberei is az ügyön dolgoztak, minden helybéli erőt erre az esetre koncentráltak. A rendőrség azonban nem talált olyan konkrétumot, ami miatt vizsgálatot kellett volna indítani. Nem tudták kideríteni azt sem, honnan ered a fantom legendája, sőt, szemtanút sem találtak. A rémet ugyan nem találtuk meg, de az biztos, hogy az emlékezetünkben mindig is létezni fog.