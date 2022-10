Dominikáról jelentkezett egy szomorú poszttal Demcsák Zsuzsa, aki éppen a Money or Love című TV2-es reality-t forgatja: véget ért a házassága Krsishannal - írja a Bors.

A páros az Ázsia Expressz első évadában, 2019-ben ismerkedett össze, a közös munkából hamar mindent elsöprő szerelem alakult ki közöttük. Demcsák Zsuzsa érzéseiről sokat elmond, hogy már akkor igent mondott a leánykérésre, hogy még be sem mutatta az indiai származású férjét a szüleinek és a gyermekeinek sem. Akkoriban azt mondta: biztosan szeretni fogja a férfit a család, ha látják, hogy őt milyen boldoggá teszi....

Zsuzsa és Krishan 2020 tavaszán kötötték össze hivatalosan is az életüket, Krishan Magyarországra költözött, és itt tervezték a további életüket. Valami azonban történt... Egy ideje nem posztolnak közös fotókat a közösségi oldalaikra, és Demcsák Zsuzsa a jegygyűrűjét sem hordja egy jó ideje. El is indult a pletyka, tévés körökben már hónapok óta kész tényként kezelik, hogy a házasság zátonyra futott. Erről eddig nem beszélt a műsorvezető, most azonban megtörte a csendet. Az Instagram oldalán közölte a szomorú hírt:

A férjemmel minden döntést közösen hoztunk meg, így hosszas gondolkodás után a szétválás mellett is közösen döntöttünk.

Jövőbeli, munkával kapcsolatos terveink olyan hosszú időre választanak el egymástól, ami sajnos nem teszi lehetővé a házasságunk fenntartását. El kell engednünk egymás kezét, de mindig ott leszünk egymásnak, mint legjobb barátok. Semmilyen kérdésre nem kívánunk válaszolni a sajtó tisztelt munkatársainak. Köszönjük az együttérzést! Krishan és Zsuzsa.