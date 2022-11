Stohl András 25 éves lánya reggeltől estig abban a kávézóban dolgozik, melynek fénykorában családjával törzsvendégek voltak.

"Nagyon pici voltam, mikor idejártunk régen, de sok mindenre emlékszem: ahogy a nővéremmel és anyuékkal jöttünk ide, hogy hol ültem... Rengeteg emlékem van a finom ételekről és a kedves itt dolgozókról"

- emlékszik vissza Rebeka, aki családjával és barátaival együtt vezeti a helyet és boldog, hogy a szakmájában dolgozhat; igyekszik meghagyni a hely eredeti hangulatát, berendezését, sőt, a hamarosan megnyíló étteremrészen is étlapon lesz a modern ételeken kívül néhány az eredeti, ikonikus finomságokból.

Fotós: Sándor Bánkuti / Forrás: Metropol

Rebeka szeretné, ha a kávéház újra kulturális központ is lehetne: "Tervezünk felolvasóestet és ismert művészeket is meghívunk közös beszélgetésekre. Nagyon hiányoznak az ilyen programok a mai világból, amikor értékes, érdekes embereket hallgathatunk és beszélgethetünk is velük" - mondta el Rebeka a Metropolnak.