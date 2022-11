November közepéhez közeledve mindenkit elkezd izgatni két kérdés: mikor érkezik meg az első hó és lesz-e fehér karácsonyunk az idén. Noha az elmúlt években ilyenkor már szállingóztak az első hópelyhek, vagy legalábbis erőteljesen a levegőben volt a havazás lehetősége, most nagyon úgy tűnik, hogy várnunk kell még egy picit.

November 11-e Márton napja, és a népi regula szerint, ha a Márton-napi lúd jégre áll, akkor karácsonykor sárban botorkál.

Idén minden lesz, csak fagyos időjárás nem. Ez azt jelenti, azok, akik szeretnének egy havas, hideg, igazi téli karácsonyt, azok reménykedhetnek

– jelentette ki a Mokka vendégeként Németh Lajos meteorológus, aki egyébként Lipórtól, egy forróvizes medencéből jelentkezett be.

A Bors találata szerint a szakember természetesen nem csak a népi regulákat vette alapul:

Megnéztem a hosszabb távú előrejelzést, ami három hétre-egy hónapra szól, és december első hetéig az ilyenkor szokásosnál enyhébb időjárás várható, ami azt jelenti, hogy havazás vagy kemény hideg biztosan nem lesz. Kemény fagy tehát a következő napokban, sőt hetekben nem várható. Egy változás viszont mindenképpen történik: mivel kiderül az ég, egy-két fagyzugos helyen lehet mínusz egy-két fokos fagy. Magyarországon egyébként Márton-nap környékén mínusz 13 fokot is mértek már a kora reggeli órákban. Idén nagyon messze vagyunk ettől, tíz fok körüli hőmérséklet lesz a hét hátralévő részében is. A ködhajlam is sajnos fokozódik – magyarázta.

Decemberig kitart a szokásosnál enyhébb idő – összegezett Németh Lajos:

A november közepén szokásosnál enyhébb időre számíthatunk, tehát nem forog a gázóra, kevesebbet kell tenni a kályhába, mert a tüzelés szempontjából enyhe napok következnek. Ez marad egészen december első pár napjáig.