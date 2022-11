Kulcsár Edina és volt férje, Csuti még év elején szakítottak, a válást azonban csak nemrégiben mondták ki. Ezen idő alatt az egykori szépségkirálynő G.w.M barátnője lett, sőt, már gyereket is vár tőle. Most a Glamournak adott interjújában mesélt arról, hogyan élte meg ezen hónapokat – idézi az Origo.

„Lelkileg erős és támogató párra találtam, nem is gondoltam, hogy van ilyen ember, tényleg mindenben számíthatok rá. Az elmúlt hónapokban mindketten ugyanabban a fázisokban voltunk, ugyanazokat a kríziseket éltük át. Nehéz volt, nem álomba illő történet a miénk, a szerelmünk hajnalát tekintve, négy pici gyermek sorsát befolyásolva.Viszont aki így is képes megadni a boldogságot, a törődést, figyel rám amellett, hogy a kötelességeket szem előtt tudja tartani, az erős ember, és egy erős kapcsolatra képes” – mondta, majd azt is elárulta: már nem sajnálja, hogy véget ért a házassága.

„Egy házasság nem egyik napról a másikra megy tönkre. A gyászt még akkor megéltem, régóta tudtam, hogy ez lesz a vége. Az elmúlt két év katasztrófa volt, változtatnom kellett, ráadásul nagyon sürgősen. Persze ettől függetlenül nem könnyű, főleg a gyerekek miatt.

Korábban kaptam egy olyan kommentet, hogy önző voltam, mert a saját boldogságom miatt feláldoztam mindent, leginkább a gyerekeimet. Ezt én nem így látom. Ha az ember meghoz egy ilyen döntést, azt komplexebben mérlegeli.

Ha egy nem működő házasságban szürkének látsz mindent, semmit nem találsz szépnek és jónak, nem tudsz magadból mit adni a gyerekeidnek.

Egy anyukának pont a gyerekei miatt mindent figyelembe kell venni, nemcsak az elvárásokat, de azt is, hogy önmaga miből töltekezhet, honnan merítsen erőt, hogy adni tudjon magából. Egy életünk van, és szerintem mindig a maximumra kell törekedni” – mondta.