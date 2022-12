Az énekesnő a fájdalom ellenére derűs maradt:

– Nem igazán szabad most tüsszentenem vagy nevetnem. Persze az élet pont most produkál olyan szituációkat, hogy ezt nehéz betartani. Mély levegőt még nehezen tudok venni, de az éneklésnél nem érzek fájdalmat, hétvégén már szeretnék fellépni. Mindenkit arra kérek, vigyázzon magára, ne felejtsük el, hogy múlik az idő – szögezte le Cini, aki vallja, azért nem történt nagyobb baj, mert rendszeresen szedi a vitaminokat. Azt is kihangsúlyozta, hogy jókedvéről más is gondoskodik:

– Ősszel DR BRS-sel felújítottuk az 1974-es Várlak még (Hosszú, forró nyár) című számomat, ezt a rappes verziós közel kétmillióan nézték már meg a videómegosztó oldalon!