Közel félmillió forint kárt okoztak a rablók, akik valószínűleg pajszerrel feszítették fel Sáfrány Emese frissen berendezett lakásstúdióját. Ma már csak a falból félig kiszakadt, kettétört fémszerkezet emlékeztet arra, hogy karácsony napján hívatlan vendégek jártak nála. Azóta mindent kitakarított a modell, de a bűnözők által okozott lelki sebeket nem lehet mosószeres vízzel tisztára sikálni. Azok sokáig megmaradnak.

Sáfrány Emese nemrég bérelt ki Budapest belvárosában egy lakást, hogy ott rendezze be az új stúdióját. A patinás környéken található ingatlanról azt hitte, biztonságos környezetben van. Tévedett.

Most az Instagram storyjában mutatta meg a betörés eredményét:

Forrás: Instagram



"A saját kezemmel zártam be 23-án az ajtót. A régi stúdióm is ezen a környéken, a Bazilikához közel van, tíz év alatt soha nem történt semmi baj, ezért is döntöttem úgy, hogy bár elköltözöm, a közelben maradok" – mondta el Emese.

"A költözés úgy jött ki, hogy karácsony előtt egy nappal lettünk készen. A régi helyről áthordtunk mindent, még a riasztót és a kamerákat is, de azokat nem szereltük fel – tudom, nagyon okosak vagyunk – gondoltam, majd az ünnepek után. Hiszen mi baj lehet…?"

Emese azt mesélte, hogy bár nem sok érték volt a teremben, azért nem távoztak üres kézzel a rablók.

"Körülbelül ötszázezer forint a kár, a zár, a széttört ajtó és egy laptop ára, amit elvittek. Ezenkívül csak tornaszerek voltak, azokhoz nem nyúltak. Elképesztő volt számomra ez a 2022-es év. Ebben az évben annyi rossz dolog történt velem, mint az egész életem során összesen sem" – sorolta. "Kezdődött a Coviddal, a járvány miatt a vállalkozásaim megrogytak, aztán szakítottunk gyermekem édesapjával, és megtörtént az Anett-tel közös horror sztorink is..."

Emese itt arra a nagy visszhangot kiváltó az ügyre utalt, amikor Béres Anett-tel nyáron egy ayahuasca teaszeánszra utaztak, ahol rosszra fordultak a dolgok: Anett kábult állapotban berohant az erdőbe, ahol 24 órán keresztül bolyongott. A kaland majdnem az életében került.

"Már a nyáron arra gondoltam, hogy nagyon hálás lennék, ha ennek az évnek gyorsan vége lenne, és karácsony előtt komolyan el is hittem, hogy most már minden rendben lesz. Úgy voltam vele, hogy elég próbatételt kaptam, elég lesz, köszönöm" - mondta a légtornász, akinek az életébe azonban mást hozott a sors.

A betörést meglepő módon egész nyugodtan fogadta.

"A Covid, a válás és az ayahuasca szeánsz után végül is gondolhattam volna, hogy jön egy negyedik csapás is. A recepciósomnak tűnt fel egyébként, hogy tulajdonképpen érzelmek nélkül, kataton állapotban vettem tudomásul, hogy feltörték az ajtót, hogy rendőrök helyszínelnek, hogy ez történik velem. Egyetlen dologra gondoltam egyébként közben, hogy ha eljön végre a december 31., akkor én hazamegyek, bezárom az ajtót és este tízkor lefekszem, hogy átaludjam magam 2023-ba. Úgy érzem, hogy ez lesz a lehető legjobb megoldás. A szilvesztert egyébként egyedül töltöm, Inti (a modell zenész párja) koncerten lesz Pécsett, olyan messzire nem akarok most elutazni vele. Jobb lesz a nyugalom."

Emese mindezek ellenére a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy pozitívan és rengeteg tervvel vág az új évnek.