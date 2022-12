Galambos Lajos köszöni szépen, jól van az ítélethirdetés óta, még úgy is, hogy sem ő, sem a védője nem erre számított. A trombitaművész most kicsit visszavonult a birtokára, és leginkább csak akkor hagyja el, ha fellépése van. Tudatosan kerüli a nagy társaságokat, és erre meg is van az oka – írja a Bors.

„Számítottam rá, hogy az ítélethirdetés után lesznek majd meglepetések, már ami a baráti vagy inkább haveri körömet illeti, és nem is kellett csalódnom a megérzésemben.

Fixen azokról hallom, hogy itt-ott kárörvendően beszélnek rólam, akikről ezt feltételeztem is.”

– mondta Galambos Lajos, de hozzátette, akadnak azért kellemes tapasztalatai is a honi zenészvilágból, vagyis bőven vannak olyan zenésztársak és hírességek, akik nem fordultak el tőle.

„Nem hagyom, hogy az ítélet elrontsa az ünnepet”

Galambos Lajos a börtönbüntetése árnyékában is éppen úgy készül a karácsonyra, mint korábban.

– Voltak már az életemben nehéz, keserves karácsonyok, de minden helyzetben sikerült széppé varázsolni az ünnepeket, és ez idén sem lesz másképp. Volt év, amikor éppen karácsonykor veszítettem el az édesapámat, vagyis az, ami most van, érzelmi értelemben sokkal kevésbé fájdalmas,

mint a gyász volt, ami akkor körüllengte a vacsoraasztalt. Maradjunk annyiban, hogy nem hagyom, hogy az ítélet elrontsa az ünnepet – jelentette ki a zenész.