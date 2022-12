Bogi másnap az Instagramon osztotta meg a műsorral kapcsolatos érzéseit - írja a Bors.

Egy fejezet végéhez érkeztünk. Hosszú eseménydús hetek állnak valamennyiünk mögött. Érzelmi hullámvasút, amire felszálltunk. Volt, hogy az örömtől, volt, hogy a szomorúságtól, csalódottságtól potyogtak a könnyeink. Egy biztos, őrült kalandot éltünk meg és csak a jóra emlékezünk vagy nem

- fogalmazott az utolsó adás után Bogi.

„Na de komolyra fordítva a szót, egy hatalmas önismereti út volt és hálás vagyok amiért részese lehettem ennek a tanulságos, olykor nehéz de túlnyomó többségben vidám, önfeledt boldog kalandnak amivel mindenképp gazdagodtam és sokat tanultam belőle. Rengeteg jó embert ismerhettem meg és a lányokon kívül gondolok most itt a stábra, akiknek borzasztó sok munkája volt abban, hogy megörökítsék a mi pillanatainkat. Egy szónak is száz a vége, szomorúságnak helye nincs, sőt hálával megyek tovább utamon. Azoknak AKIK az elmúlt hetekben és a mai este is velem voltak, szerettek, szurkoltak, és elhalmoztak szebbnél szebb üzenetekkel, akiknek nem kell bizonygatnom mennyire vagyok jó vagy mennyire sem, akik átlátnak a szűrőn azoknak hatalmas köszönet és ölelés, remélem egyszer viszonozni tudom Nektek amit én kaptam tőletek ismeretlenül is! Ti se változzatok meg, mert oly kevés az aki feltétel nélkül a jót zúdítja a másikra a sz*r helyett!” - tette hozzá.