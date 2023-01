Rippel Feri meggyőződéssel éli az életét, artista biohackernek vallja magát és mindent megtesz, hogy hosszú és egészséges élete legyen. Módszereit nemcsak magán alkalmazza, hanem fiát, Herkulest is megtanította a legfontosabb technikákra.

Feri figyel arra, hogy mindig ugyanakkor feküdjön le a fia aludni, lefekvés előtt pedig ne mobilozzon, de ami ennél is meglepőbb, minden este letapasztja a száját, ahogy a sajátját is.

Fiával, Herkulessel

Forrás: Instagram

"Amikor szájon keresztül lélegzünk alvás közben, akkor fáradtabban ébredünk, kiszárad a szánk, belemehet bármi, pók bogár por, szőrszál, hajszál akármi, és ezeket mind lenyeljük és a torkunk is kiszárad. A szánk alapvetően nem légzőszerv, táplálkozásra és beszédre használjuk és ha a csak az orrunkon veszünk levegőt éjszaka, sokkal energikusabban ébredünk reggel. Ezt a technikát egyébként a sportolók, főleg a futók alkalmazzák , mert turbó hatással van a légzésükre és a teljesítményükre egyaránt” – mondta Rippel Feri , aki éppen ezért egy speciális tapaszt használ.

"Nem úgy kell elképzelni, hogy az egész szánkat betapasztjuk, csupán csak a szánk közepére kell tenni egy kétszer két centis kis tapaszt. Persze figyelembe kell venni mindenkinek a saját egészségügyi állapotát is, hiszen ha meg vagyok fázva, folyik az orrom, én sem alkalmazom ezt a módszert."

"Ha valaki szeretne egészségesebb életet élni, a megfelelő légzéstechnikával ezt is elérheti" – árulta el Feri, aki, mint a Bors cikkéből kiderül, egy fotót is küldött magáról, hogy megmutassa, hogy is fest éjszakánként az ágyban.