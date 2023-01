Emilio és lánya közt igazi apa-lánya szerelem van, nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Az énekes élete egyik legnagyobb csodájának tartja, amikor megszületett gyermeke, Vivike. Saját bevallása szerint emblematikus volt az első találkozásuk és az érzés, amit születésekor érzett, mai napig tart, sőt ha lehet, még erősödött is. Nagyon bensőséges a kapcsolatuk, szinte mindent tudnak egymásról, amit bizonyítottak is a TV2 Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsorában – írja a Metropol alapján a Borsonline.

A világ legszebb érzése volt, mikor megtudtam, hogy apa leszek

– árulta el a műsorban. – Emblematikus találkozás volt az első találkozásunk, bemutatkoztam neki, hogy én vagyok az apukád, Isten küldött hozzánk ebbe a családba, én fogok majd az életedre vigyázni, meg a Jóisten, meg anyád… Ő nekem az életem, a vizem, a levegőm. Én minden fürdetésnél ott voltam, sőt amikor Tina terhes volt, mindig mentem vele, egy dolgot sem hagytam ki. A Vivinek világ életében két anyja volt, Tina anyatigris, én meg az apatigris – vallotta be könnyes szemekkel az énekes.

A családi kvízműsorban volt egy kérdés: Vivike, szerinted mi Emilio legfurcsább szokása? Az egyik lehetséges megoldás az volt, hogy szereti, ha korgó hasán alszik el Vivike. A 11 éves gyermek ezt is megjelölte.

Nagyon sokszor mai napig velem alszik

– mondta őszintén erre Emilio. – Azt mondja, hogy apa olyan a karod, olyan megnyugtató. Átölelem és kettő percen belül elalszik. S mivel mostanában állandóan korog a hasam, mert fogyókúrázom, úgy fekszem le.

Megosztó vallomás

Az énekes vallomásán sokan fennakadtak. Az a kérdés, hogy meddig aludjon a gyermeke együtt az édesanyával, vagy édesapával az ágyban, mindig is megosztotta az embereket, ez minden kultúrában változó. De a legtöbb szakember véleménye az, hogy legkésőbb az iskola kezdetéig jó, ha megtörténik a leválás.

Az együtt alvás a szülővel szükséges és kell is, hiszen erősíti a köztük lévő kapcsolatot

– magyarázta Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. – A pszichológiában nincs is arra konkrét válasz, hogy ez hány éves korig jó, vagy egészséges. Viszont a gyermek személyiségfejlődésében természetes folyamatnak kell lennie a leválásnak, sőt a szülő feladata, hogy elősegítse a gyermek leválását, ami erősíti az önállóság, függetlenség érzését. Alapvetően az a megszokott, ha ez az elszakadás 6-7 éves korig megtörténik, később a szülő számára is kényelmetlen szituáció lesz. Persze, ha néha még ezután is együtt alszanak, nem gond, de nem gyakori jelleggel. Megjegyzem, főleg 11-12 éves korban, amikor nemileg éretté válik a gyermek, elkerülhetetlen kérdéssé forrja ki magát, napirendre kell, hogy kerüljön, miszerint a gyerek érdekét szolgálja a különalvás, vagyis a saját intim szféra kialakításának lehetősége elsődleges cél. A szülővel alvás adja meg egy bizonyos korig a biztonságérzetet, ez tény. Azonban, ha ezt a biztonságérzetet még iskolás korban is csak a szülővel való alvás adja meg, akkor érdemes elgondolkodni mi áll a háttérben: sok esetben félelem, ami könnyen feloldható a gyerkőcben - tette hozzá Dr. Makai Gábor.