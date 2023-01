"A gyerekeknek is nagyon nehéz ez, hiányolják az édesanyjukat. Viszont rengeteg kedves ember van, akitől már kaptunk ruhákat, és sok-sok játékot Vikikének. A falu lakói segítenek, Ivett bejegyzésére pedig többen is reagáltak, nem csak Földeákról, hanem Makóról és Hódmezővásárhelyről is segíteni akarnak az emberek. A ruháknak, játékoknak örülünk a legjobban, a nagyobbik fiam Gábor is szívesen játszik az ajándékokkal"