A gyönyörű üzletasszony nemrégiben elárulta, hogy készen áll-e egy új szerelemre. A válasza mindenkit meglepett, ugyanis nem csak párkapcsolatról, hanem családalapításról is beszélt - írja a Ripost.

Most már készen állnék arra is, ha az új párom gyereket szeretne. Akkor lehet, hogy be is vállalnám mellette. Ez egy ilyen érdekes beérés számomra, hogy talán eljött az idő, hogy kicsit elgondolkodjak ezen.

A kijelentése után nem sokkal egy jóképű férfi oldalán tűnt fel, így nem csoda, hogy rögtön elindultak a találgatások.

Bogi hetekkel ezelőtt örömmel mesélte el a Borsnak, hogy hamarosan egy izgalmas film szereplőjeként láthatják őt. A 129 című alkotásban többek között Mészáros Andrással is együtt játszik.

A magyar film bemutatóján egy közös fotót is készítettek, amelyet Bogi megosztott az Instagram-oldalán, ami láttán a rajongói elárasztották gratulációval a kommentszekciót.

Ezen felül újabb árulkodó jel, hogy a csinos üzletasszony Instagram-történetében egy olyan színházi darabra hívja fel a figyelmet, amelynek András az egyik főszereplője, akit még a történetben is megjelölt, Bogi viszont egyáltalán nem tűnik fel az előadásban.