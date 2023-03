Nagyon fontos a kémia, egy házasságban ez is az alapja annak, hogy az 10-15-20 év után is jól tudjon működni. Petivel még most is szenvedélyes kapcsolatunk van. Elég egy érintés, egy pillantás és ha megvan közöttetek a kémia, akkor érzed a másik rezgését. Nálunk ez a mai napig is így működik. Ha ez elveszik nagyon nehéz visszahozni, de szerencsére erről nincs tapasztalatom