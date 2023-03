Nem szoktam ilyet csinálni, nem szoktam reagálni újságcikkekre és kommentekre, mert nem érdekel, de most már kezd kicsit elég lenni. Én már kijelentettem, hogy igenis vannak problémák, amin nekünk dolgozni kell, és ezenkívül nem szeretnék nyilatkozni semmit. Azt kell mondanom mindenkinek, hogy nyugi. Mi dolgozunk rajta, mint egy normális, felnőtt házaspár. Nem hiszem, hogy annyira egyedi ez a helyzet, hogy semelyik kapcsolatban soha nincsen probléma. Mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak problémák, amin dolgozni kell. Ez a kedves, névtelen barát, aki folyamatosan nyilatkozik, hogy ő tudja, mi az igazi problémáink, én hogy viselem az egészet, az Anita hogy viseli… Ki vagy? Ki ez a kedves barát? Gyere hozzám!