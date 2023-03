Kedd este tette közzé Kollányi Zsuzsi, hogy házasságuk mentehetetlen, s három gyermeke édesapjával külön utakon folytatják az életüket. A Bors cikkében összegyűjtötte az elmúlt hónapok intő jeleit, melyek előrevetíthették a szomorú végkifejletet.

Az énekesnő megható sorait a közösségi oldalán osztotta meg, úgy fogalmaz: ezentúl baráti szeretetben folytatják Attilával az életüket és három közös gyermekük – az ikrek, a négy és fél éves Bence és Bálint, valamint a kétéves Bogdán – nevelését.

Az elmúlt hónapokban, több jel is utalt arra, hogy Zsuzsi élete gyökeres változáson megy keresztül. A mindig is fitt, csinos énekesnő a közösségi oldalán az utóbbi időben meglepően sokszor jelentkezett be a konditeremből. Valószínűleg az edzés egyfajta mentsvár volt számára a hétköznapi problémák elől.

Forrás: Facebook

Már ősszel is téma lehetett köztük a válás, ugyanis tavaly októberben jelent meg Rácz Gergő, Orsovai Reni, Deniz és Eckü közreműkődésével a Nem baj című fülbemászó szám, amely arról szól, hogy bár sokszor összecsapnak az ember feje felett a hullámok, nem szabad elveszíteni a reményt, mert végül minden jóra fordul.

Decemberben a Borsnak azt is elárulta, hogy saját YouTube-csatorna beüzemelésén gondolkozik, ahol többek között tabunak számító társadalmi problémákról beszélne.

Manapság nem divatos a dolgok árnyoldalát is megmutatni, engem ez nagyon zavar. A napokban beszélgettem egy baráttal, aki elmondta, az ismerősei között minden harmadik házasságban sakkban tartják a feleségeket. Vagy anyagi dolgokkal vagy a gyerekeket felhasználva belekényszerítik őket olyan helyzetekbe, amiket senki sem lenne köteles eltűrni. Ráadásul a kis községekben az is visszatartja a nőket, hogy vajon mit szólnának mások, ha kilépne ebből a szituációból. Egy mikroközösségben elhiszed, hogy veled van a baj, ha nem akarod elfogadni, hogy a szenvedés normális

– fogalmazott Zsuzsi, aki akkor már valószínűleg saját bőren tapasztalhatta a jelenséget.