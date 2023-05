Csütörtökön, egy magánkórházban hozta világra kislányát Kulcsár Edina. A baba és az édesanya is jól vannak. G.w.M is jelen volt, állítólag mindenben támogatta feleségét, és még a kislányát is a kezében tarthatta. Egy órája a háromgyerekes anyuka is posztolt: "Ma délelőtt megszületett a kislányunk! Nagyon boldogok vagyunk. Erős, egészséges, gyönyörű hajasbabánk lett" - informálta követőit.