A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet. Szeretném elmondani, hogy a jövőben is szeretném fenntartani a jó kapcsolatot Áronnal, mivel jobb apukát nem is kívánhatnék Bellának és ezért nagyon hálás vagyok! Biztosan tudom, hogy 10 vagy 20 év múlva is így fogom gondolni. Szeretném kérni a sajtó munkatársait, hogy ne keressenek minket ezzel a témával kapcsolatban, mert semmilyen más információval nem tudunk és nem is szeretnénk szolgálni, csak amit itt leírtam. Köszönöm szépen a megértést.