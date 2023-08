A rossz alvás egészségügyi problémák egész sorához vezethet, amin csak tovább ronthat, ha nagyon nehezen tudjuk álomra hajtani a fejünket. Az alvásszakértők szerint azonban van egy finomság, amit ha rendszeresen fogyasztunk, akkor gyorsabban elalszunk és még jobban is érezzük magunkat.

Ha nehezen alszunk el, csak frusztráljuk magunkat, ami csak még nehezebbé teszi az elalvást. Az alvásszakértők magyarázata szerint a rossz alvásprogram számtalan egészségügyi problémához vezethet, emellett napközben még a fizikai és szellemi teljesítményünk is csökken. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy milyen negatív hatással van a hangulatunkra, ha egész nap fáradtak vagyunk. Ám van egy gyümölcs, amit ha lefekvés előtt fogyasztunk, akkor nem lesz gondunk az alvással és még jobban is érezzük magunkat ébredés után.

Ez a csodaszer pedig nem mást, mint a kivi. A szakemberek szerint a kivi fantasztikus módja a lefekvés előtti lazításnak, és még hosszú távon is jót tesz a közérzetünknek.

A kivi sok ember lefekvés előtti rutinjában már évek óta jelen van, és mára már a tudomány is alátámasztja az alvást segítő értékét.

Tanulmányok mutatták ki, hogy a kivi segíthet javítani az alvás minőségét, az időzítését és még a hatékonyságát is már mindössze egy hónapos rendszeres, alvás előtti kivifogyasztás után. A kivi nagy mennyiségben tartalmaz szerotonint és antioxidánsokat, valamint olyan vitaminokat, mint a folsav és a B-vitamin, amelyek segíthetnek az alvászavarok kezelésében, valamint segíthetnek az alvási menetrend újraindításában – írja a Mirror alapján a Bors.

A lap emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy ne fogyasszunk túl későn koffeint, mivel akár 10 órába is beletelhet, mire az teljesen elhagyja a véráramot, ezért zavarhatja a megfelelő alvást.

A teljes cikket a Borson olvashatja el.