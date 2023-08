A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férje azóta is úszik a boldogságban, néhány különleges pillanatot pedig meg is osztottak követőikkel.

Katinka most Instagram-sztoriban mutatott több képet is kisbabájáról és arról is, hogyan pihen a kis Kamilla édesapjával - szúrta ki a Bors.

Minden elismerésem az Anyukáké! Ezt persze minden anyuka érteni fogja

– írta az első fotó mellé.

Fotó: Hosszú Katinka / Instagram

Meg persze az apukáké – írta a második képhez.