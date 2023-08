Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám 2018-ban házasodtak össze, június 9-én ünnepelték az ötödik házassági évfordulójukat, amiről akkor a színésznő meg is emlékezett egy nem akármilyen sztori és fotók kíséretében. Most újabb bepillantást engedett a boldog család életébe Claudia, aki ezúttal gyermekeiről is tett ki képeket, akik rengeteget nőttek – szúrta ki a Metropol.

A 17 éves Panka és a csaknem 7 éves Marci az édesanyjukkal és férjével francia bulldogokat simogattak. Az sem kizárt, hogy hamarosan újabb családtaggal bővül a család?

„Nem az én szóhasználatom a cukiságfaktor, de ez az élmény az. Néhány hete született francia bulldogoknál jártunk. Órákig el lehet őket nézegetni. Iszonyú cukiiiiiiiiiiiik!”

– írta az Instagramon a színésznő.