„Az való igaz, hogy ott voltam a Guns N’ Roses-koncerten, egy nyolcfős társasággal. Azonban a hölgyet, akivel hírbe hoztak, soha életemben nem is láttam élőben, ezért bátran kijelenthetem, hogy nem is csókolóztam se vele, se mással. Jelenleg egyébként nincs is párkapcsolatom” – jelentette ki a Ripostnak Pachmann, aki csak azért ment el a koncertre, mert évtizedek óta a rockzene nagy szerelmese.