Guld Ádám médiakutató szerint Azahriah ismertsége megmutatja, hogyan változik a Z generáció érdeklődése, és, hogyan lehet gyorsan, a hagyományos intézményrendszereket megkerülve ekkora népszerűségre szert tenni – olvasható a Világgazdaság oldalán.

A külföldi előadók közül Billie Eilish az, aki sok szempontból hasonló karrierutat írt le. Mindkettőjükre jellemző, hogy könnyen behelyettesíthetők a szomszéd fiú/lány kategóriába, nagyon szoros a kapcsolatuk a követőtáborukkal, és emiatt jelentős tömegeket tudnak megmozgatni"

– magyarázta a szakember, aki szerint a zenész Budapest Sportarénában rendezett koncertjén is számos olyan elem köszönt vissza, amely passzol a Z generáció szórakozási elvárásaihoz.

Ez a generáció a hosszú tartalmakat nem annyira preferálja, a nagyon látványos színpadképek vagy a megszokottnál rövidebb zenei betétek passzolnak hozzájuk.

A koncerten vertikális képernyőkre kivetítve láthattak a rajongók különböző vizuális elemeket, ez szerintem nagyon izgalmas, mert pont azt a hatást kelti, mintha a telefonjukon keresztül néznének egy TikTok-videót. Nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, de biztosan betalált."

A FoMO-jelenségnek is köze van ahhoz, hogy három koncertet ad a Puskás Arénában az énekes. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szemében ez egy olyan esemény, amiről nem szabad lemaradni, különben elúszik valami nagyon fontos élmény.

„Azt gondolom, hogy a harmadik Puskás Aréna-koncert nézői már nem a hard core Azi-rajongók, hanem azok az érdeklődők, akik eddig ugyan hallottak róla, de első körben nem feltétlenül vettek volna jegyet a fellépésére. Most viszont úgy érzik, a tömeghatás miatt ott kell lenniük nekik is...

Ha tíz-tizenkét Z generációssal beszélgetek, és arról mesélnek, hogy kik a kedvenc előadóik, mindig tudnak említeni olyat, akiről a társaság többi tagja azt sem tudja, kicsoda. Az Y generációban ez elképzelhetetlen lett volna,

Az is rendkívül meglepő, hogy a Z generáció tagjai nem szívesen mennek el otthonról, ez a koncert azonban kimozdítja őket a négy fal közül.

„Valóban minden kutatás ezt igazolta eddig, és már a fesztiválszervezők is küzdenek azzal, hogy a fiatalok viszonylag ritkán hajlandók a fizikai térben megmozdulni. Talán ez az esemény most ezt is felülírhatja, elképzelhető, hogy nő bennük az igény az offline, a valós találkozásokra, és ez egy trendváltás előszele... Ami most történik, az egy előadó életének a csúcsa lehet, így ezen a pályán nehezen azonosítható a következő cél, hogy merre fejlődhet tovább. A nemzetközi popzenei életben eddig igazán átütő magyar sikereket nem láttunk. Azahriah sok mindennel foglalkozik, több dologban tehetséges, így akár ezt az utat el is engedheti, és átléphet egy másik pályára. Mint ahogy tette például az S. P. néven híressé vált fiatal magyar előadó évekkel ezelőtt. Ő – szintén erős rajongói bázissal – a kivonulást választotta, legutolsó információim szerint Amerikába költözött, ahol fotósként dolgozik."

