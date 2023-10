Általánosságban elmondható rólam, hogy ahogy idősödöm, egyre érzékenyebb vagyok. Ma már egy filmen is tudok könnyeket ejteni és tudom, hogy ez nem áll arányban azzal, amit alapvetően sugárzom, vagy sugározni igyekszem magamról. Sokszor sarkos a véleményem és türelmetlen is vagyok, amit szintén láthatnak az Ázsia Expressz nézői, de az is igaz, hogy a néha talán pokróc modor egy érzékeny lelket takar. Ugyanakkor az is jellemző rám, hogy nem csomagolgatom a mondandómat selyempapírba és mondom, amit egy adott pillanatban gondolok, vagy érzek. Itt jegyezném meg, hogy vannak mondatok, melyeket szívesen tennék el nem hangzottakká. Itt-ott nyers voltam, de összességében nem bánom, hogy a nézők most azt a Tamást látták, aki én voltam a feszített helyzetekben