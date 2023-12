Bulvár-celeb 1 órája

Szomorú látni, hogy néz ki most a Dancing with the Stars stúdiója (videó)

Radics Gigi tánctanára, a Dancing with the Stars profi táncosa megmutatta, hogy néz ki most a stúdió.

Dancing with the stars elődöntőjében Mikes Anna és Krausz Gábor produkciója Forrás: Origo Fotó: Ladóczki Balázs

Nemrég még a csillogásé volt a főszerep, ma már üresen kong a terem. A csupasz falakig lebontották a Dancing with the Stars stúdióját. Dancing with the Stars: a TV2 táncos show-műsorának döntője

Fotó: Csudai Sándor / Forrás: Origo A TV2 székháza területén lévő stúdiók mesés produkcióknak adnak otthont, nemrég például a Dancing with the Stars nézőit kápráztatták el a fények, a díszletek, a csillogás. Ennek mára nyomát sem látni – írja a Bors. A szívszorító látványba a táncos show-műsor egyik kulcsfigurája, Baranya Dávid engedett betekintést. És akkor most ilyen a stúdió. Azért így kicsit szomorúbb a helyzet. De remélhetőleg jövőre megint felépül! – utalt arra, hogy új évaddal folytatódhat a sikerműsor. A döntőben egyébként Stohl András is utalt erre, sőt, a korábbi győztesek, Gelencsér Timi, Tóth Andi és Csobot Adél extraprodukciója után még azt is megszellőztette, hogy talán egy All Stars évaddal folytatódhat a műsor: tehát a korábbi évadok üdvöskéi lépnének újra parkettre.

