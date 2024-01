Varga Viktor látványos képeket tett közzé az Instagramon, jeleneteket mutatott meg legújabb klipforgatásáról, amelynek során egy barátját, Nagy Balázst is felgyújtotta - szúrta ki az Origo.

"Új játékokkal bővül a színes kis tárházam, úgy néz ki, a nyáron szuper tűzshow-kkal bővülnek az előadások Nagy Balázs barátom és csapata által.

Nagyon élvezem, hogy játszhatok most már szó szerint is a tűzzel, és hogy felgyújthatom egy égő katanával Balázst a legújabb árvizes dalomra, amit hamarosan klipként is láthattok" – írta lapozható bejegyzéséhez.