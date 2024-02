Tápai Szabina mostanában nem sokat árult el a magánéletéről, most azonban úgy tűnik, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett. A sztáranyuka az egyik egészségklinika megnyitóján jelent meg, ahol feltűnt, hogy egy gyönyörű ékszer csillogott az ujján - szúrta ki a Bors. Lehetséges, hogy a titokzatos lovagja eljegyezte az egykori kézilabdázót?

Menthetetlen házasság

2023-ban tíz év házasság után elvált Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Az egykori álompárról már korábban is felreppentek olyan pletykák, hogy megromlott a kapcsolatuk, később Szabina azt is elárulta, hogy az elmúlt tíz évben a megcsalás is éket vert kettejük közé.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága menthetetlen volt

Forrás: Ripost / Szabolcs László

Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben. Nálam eljött a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész

– nyilatkozta a sportoló tavaly februárban az egyik magazinnak, majd két hónappal később már arról szóltak a hírek, hogy Tápai Szabina tovább is lépett...

Új szerelem

Egy, még tavaly áprilisban nyilatkozó informátor szerint a kézilabdázó talált maga mellé egy olyan férfit, aki mellett boldogabb, mint valaha.

Végre van valaki mellette, aki újra mosolyt csal az arcára, aki mellett újra bombanőnek érezheti magát. Ha valakinek kijár a boldogság, akkor az Szabina. Sokat szenvedett az elmúlt években

− fogalmazott a titokzatos informátor.



Fotó: Veres Viktor / Forrás: Nemzeti Sport

Ha Szabina ennyire boldog új párja mellett, akkor lehet, hogy nem véletlenül csillog az a gyűrű az ujján. A szóbeszédet egy tavaly novemberi fotó indította el, amit ő maga posztolt az Instagram-oldalára. A képen egy gyönyörű gyűrűvel pózol, és bár ő elsősorban a körmét akarta megmutatni, az ékszer sokaknak szemet szúrt.