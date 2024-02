Hunyadi Donatella és Bődi Dénes a Dancing with the Starsban már elkápráztatta a nézőket, most pedig ismét együtt állnak színpadra. Donatella és párja a műsorban csaknem a döntőig meneteltek, de végül kiestek, a táncversenyt pedig Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte meg.

Fotó: Markovics Gábor

Kiszel Tünde lánya azonban kiesése után nem csüggedt, modellkarrierjére és az iskolára koncentrált.

Hunyadi Donatella ismét színpadra lép

Néhány hete azonban ismét visszatért életébe a tánc, ugyanis gőzerővel készül egy újabb produkcióra párjával, Bődi Dénessel. Kiszel Tünde lánya a Tina Turner emlékkoncerten lép fel, Bődi Dénessel együtt táncosként szerepelnek majd március 10-én - írja az Origo.

Hunyadi Donatella már nagyon készül, ugyanis alig pár hét választja el őket a nagy naptól.

A gyönyörű modell Instagramon azt is megmutatta, milyen fantasztikus formában várja, hogy színpadra léphessen.