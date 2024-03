Berki Mazsi ügyesen összezavarta rajongóit pár hete, mikor lakásnézőben volt, ugyanis sokan azt hitték, hogy ő akarja megvenni az alsóhangon is 350 milliós lakásokat. Gyorsan kiderült aztán, hogy ez közel sem így van, hiszen a sztáranyuka munkaügyben járt a luxus házakban, mivel a jövőben szeretne ingatlanosként dolgozni - írja a Bors.

Berki Mazsi ingatlanos lesz

Bizony, Mazsi hamarosan új szerepben próbálhatja ki magát, s már bele is kezdett a tanulásba. Mint mondja, az élete most egy olyan szakászához ért, amikor kész új kihívások elé állítani magát, ez a munkakör pedig kifejezetten nagy próbatétel lesz neki.

Az életemben egyik változás hozza a másikat, most újabb mérföldkőhöz értem: ingatlanosnak tanulok

– vallotta be a közösségi oldalán korábban Mazsi, aki azt is hozzátette, hogy nem engedhetne meg magának egy ilyen drága ingatlant, de a szakmában szeretne a legjobb lenni. Ehhez pedig szüksége van a rajongóira is, akiktől azt kéri, mondják el neki, miben kell még fejlődnie, hogy elérhesse az álmát.

– Számítottam arra, hogy a pénteki poszt kiválthat ellenérzéseket, arra azonban nem, hogy ekkora hullámokat vet majd. Lehetne ezeket az energiákat valami jóba csatornázni? Éles szemű követőim: ezúttal kifejezetten kérlek titeket, hogy segítsetek visszajelzéseitekkel! Nézzétek meg a videónkat és legyetek ti a tanáraim, edzőim, jószándékú kritikusaim! Mi az, ami jót sikerült, mi az, ami nem? Miben kell még fejlődnöm és mi az, amire építhetek? Állom a sarat és tanulni fogok belőlük, becsszó! – tette hozzá Berki özvegye, aki most egy videóban is megmutatta, mivel fog pontosan foglalkozni.

"A legolcsóbb lakás 350 millió"

A felvételen Mazsi meglátogatja a mentorát, aki körbekalauzolja őt az irodában, ahol majd a sztáranyuka dolgozni fog. Már ez is kifejezetten patinás helyszín, ám a videóban rátérnek arra is, hogy milyen ingatlanok vannak most a piacon, amelyeket Mazsi is értékesít majd.

Nos, ezek a lakások kimerítik a luxus fogalmát, ugyanis a legolcsóbb otthon ára is 350 millió forint, de aki még mélyebben szeretne a zsebébe nyúlni, neki van lehetősége 750 milliós házak közül válogatni.

Ha pedig egy ilyen "kis kuckót" eladna Berki özvegye, az garantáltan sok pénzt hozna a saját konyhájára is. Bár azt nem tudjuk, hogy ahol ő fog dolgozni mennyi a jutalék mértéke, de általánosságban 1,5-5% között mozognak ezek a bérek. Azaz Mazsi a legrosszabb esetben is több, mint 5 milliót visz haza egyetlen eladásból.

Számomra ez nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok. Sok instakép le van mentve az álomházamról, hogy mit és hogyan szeretnék. Ez egyelőre nincs még, de lehet, hogy az ingatlanozás közben fogom megtalálni az igazit, hogy hol is szeretnék élni

− fogalmazott a videóban Mazsi.