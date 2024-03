Az utóbbi időben sok nehézségen keresztülment énekesnő most brutál dögös fotót tett közzé - szúrta ki a Bors.

Kollányi Zsuzsi tavaly elvált a férjétől, majd másfél éves kapcsolata is zátonyra futott a sztárséf Bóza Rolanddal. Az énekesnő most újra boldog, a gyerekeire és a karrierjére koncentrál, és ez meg is látszik rajta.

Kollányi Zsuzsi most a karrierjére és a gyerekeire koncentrál

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: MW bulvár

Borzasztó sok energiát vett el az életemből az, hogy megpróbáltam megfelelni a sok esetben nem is valós elvárásoknak, ez pedig csírájában fojtott el. Most először nem hasonlítom magam senkihez

– nyilatkozta korábban Zsuzsi.

Az énekesnő a napokban új bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. Az igen szexire sikerült fotót ide kattintva lehet megnézni.