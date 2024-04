Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella már nem is kislány. Ezt alaposan bebizonyította a TV2 Dancing With the Stars műsorában, amit azzal a céllal vállalt be, hogy kilépjen édesanyja árnyékából, és megmutassa, ki is ő valójában. ebben egyre bátrabb és most ismét megmutatta. Fehérneműre vetkőzött a szexikon kislánya, aki maga is szexikonná válik lassacskán. Ebben a pozícióban tette szét a lábait, és megvillantotta hosszú combjait, lapos hasát - írja a Bors a merész fotó láttán.

Ugye máris könnyebben lehet elviselni ezt a borús, hétfői napot? Szívesen!