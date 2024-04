Mióta nyilvánvalóvá vált, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor válnak, fél év sem telt el és Gábor máris megtalálta a szerelmet Mikes Anna mellett. Tóth Gabi abszolút egymáshoz illőnek nevezte őket és még azt is támogatta, hogy a lánya Annánál tanuljon táncolni. Krausz Gábor viszont rosszul fogadta, mikor Gabi először beszélt a nyilvánosságnak arról, hogy ő már régóta tud a Dancing with the Stars versenyzői közt szövődő románcról.

A jelek szerint a sok kimondatlan, feldolgozatlan sérelem időnként a felszínre tör.

Amikor például Tóth Gabi sokadszorra is elmondja, hogy most találta meg az igazi boldogságot, most érzi csak igazán a helyén magát, az egy tőrdöfésként hathat volt férje számára. Bár a nagyközönség előtt figyelnek rá a párok, hogy ne kritizálják egymást, sőt, inkább támogatólag nyilatkozzanak, időről-időre azért születnek olyan bejegyzések, amiket nyílt hadüzenetként is fel lehet fogni.

Mikes Anna és Krausz Gábor például a napokban posztolt az Ázsia Expressz forgatásáról, ahol láthatóan nagyon jól érzik magukat:

Nem kellett sokat várni, fél nappal később már Gabi is posztolt a saját közösségi oldalára egy fotót, mintha csak próbálna rálicitálni a "ki tűnik boldogabbnak" című versenyben. Tavaly, mikor Gáborék megnyerték a táncos show-műsort, Gabi epésen meg is jegyezte, hogy szívesen. Miközben Gabit folyamatos bántások és sértegetések érik aközben Mikes Annáért mindenki rajong. Nem is csoda tehát, hogy Gabi most is erősnek, szépnek, és boldognak akar tűnni - írja az Origo.

Nem ez az első eset, hogy a felek burkolt üzenetekben, vagy képekkel üzengetnek egymásnak, miközben nyíltan senki sem támadja a másikat.