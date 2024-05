Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. május 23-án indult el a Mount Everest csúcsának végső meghódítására Suhajda Szilárd, a magyar hegymászás történetének egyik legnagyobb alakja. A magyar sportember máig feldolgozhatatlan tragédiájára az akkori történtek felidézésével emlékezünk. Tavaly május közepén rengetegen szorítottak Suhajda Szilárdnak, hogy a negyvenéves hegymászó első magyarként jusson fel egyedül, teherhordók és pótlólagos oxigén használata nélkül Földünk legmagasabb hegycsúcsa, a 8848 méter magas Mount Everestre. Amikor megszakadt vele a kapcsolat, már az egész ország aggódott érte, és aztán kénytelen volt elfogadni a megváltoztathatatlant, hogy Suhajda Szilárd életét vesztette – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Csak egy fotó maradt utána

Suhajda Szilárd egy évvel azután, hogy sikeresen elérte a Föld negyedik legmagasabb pontját, a 8516 méteres Lhoce hegyet, 2023-ban első magyarként szerette volna megmászni a Mount Everest 8848 méteres csúcsát, a Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében. A magyar hegymászó 2023. március 23-án indult el Nepálba, a megérkezése után rögtön pedig rögtön megkezdte az akklimatizációt, hogy hozzászoktassa szervezetét a ritka levegőhöz – írta meg az Origo.

„Nem tudom, hogy mi fog odafent történni, de annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, abban pedig nagyon bízom, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom” – fogalmazott Suhajda Szilárd az utolsó videójában tavaly május 23-án, majd intett a kezével, és elköszönt.

Suhajda Szilárd (j) és Klein Dávid hegymászók 2020. február 12-én

Fotó: Mónus Márton / Forrás: MTI

Egy nappal később felesége, Legindi Tímea a Rádió 1 műsorába bejelentkezve arról beszélt, bármelyik percben befuthat férje hívása arról, hogy felért a csúcsra. Ez azonban nem történt meg. Miután Suhajda 8795 méteres magasságba ért, már nem adott jelet a GPS-e sem. Május 26-án, pénteken a legjobb nepáli hegyi vezetőkből összeállított keresőcsapat indult Suhajda Szilárd felkutatására, de nem bukkantak rá. A négyes táborban ugyanakkor felfedezték a sátrát, amelyben sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták. Azt, hogy mi történt Suhajda Sziláddal, már soha nem tudjuk meg, azonban két hegymászó is arról számolt be, hogy találkozott vele. Ben Ferrer, a Seven Summit Climbs csapat tagja május 24-én, szerdán már visszafelé tartva még fotót is készített róla, amint Suhajda Szilárd ült a hóban, 8400 méteren.

„Elég fáradtnak tűnt, ezért azt gondoltam, hogy a csapatát tájékoztatja a helyzetéről. Az alaptáborban már beszélgettünk, most köszöntem neki, megkérdeztem, hogy van, és ő csak annyit válaszolt, hogy rendben” – mondta el Ferrer, akinek a fotója bejárta a világot.