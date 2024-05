Axente Vanessa egy darabig titokban tartotta az örömhírt, hogy az első gyermekével várandós. A TV2 sztárja már az ötödik hónapban járt, amikor Instagram-oldalán egy csodaszép pocakos fotóval jelentette be: bővül a családjuk.

"Van egy nagyon izgalmas hírem, hírünk a férjemmel: babát várok" — mondta április közepén a Mokka műsorában Axente Vanessa.

A Next Top Model Hungary gyönyörű zsűritagja már 18 évesen a világ 10 legkeresettebb topmodellje közt volt. De most egy ég ennél is izgalmasabb „karrierre” készül.

Augusztus vége felé érkezik, pontosabban augusztus 19-ére vagyok kiírva, remélhetőleg 20-án születik majd, milyen szép napon. Nyári baba lesz, ami szerintem nagyon jó. Kislányunk lesz, nekem ez volt az álmom, hogy az első babám kislány legyen. Nagyon izgatottak vagyunk és nagyon örülünk.

A világhírű topmodell most újabb fotót mutatott Instagram-oldalán. A lapozós posztban megmutatta, hogy mekkora a már várandós pocakja a hatodik hónapban.

Az első kommentelő zsűritagtársa, Tomán Szabina volt, aki ennyit írt: Gyönyörűség!

