A Binhky néven ismert énekesnőt és influenszert nemrégiben összehozták Marics Petivel: a lány állítólag a vőlegényét is megcsalta az énekessel, sőt miatta vetett véget a kapcsolatnak.

Binhky új Instagram-sztorijában reagált a pletykára:

Nem vagyunk együtt Marics Petivel. A vőlegényemmel pedig januárban mentünk szét, viszont a szakítás oka nem az én hűtlenségem volt

– írta.

Binhky tagadja, hogy együtt lennének

A Redditen egy kommentelő írta ugyanis, hogy együtt látta Marics Petit és az énekesnőt egy plázában együtt sétálgatni – miután Binhky épp szakított a vőlegényével. A közös képeik ugyanis eltűntek a közösségi oldalakról, majd azonnal be is jelölték egymást Mariccsal. Később egy másik internetező is jelezte, hogy látta őket kettesben andalogni.

Reagált a harmadik fél

A sztori harmadik szereplője, az elhagyott vőlegény is elmondta, szerinte mi történt.

"Sajnos igaz! A kedves menyasszonyom és Peti összejöttek a hátam mögött csúnyán. Nekem nem szólva, hónapok óta csinálják"

– jelent meg egy azóta eltűnt komment az egyik közösségi oldalon.