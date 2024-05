A Dancing with the Starsban lett népszerű Stana Alexandra, aki már négy éve oszlopos tagja a TV2 műsorának. A profi táncosnő - aki élvezi a szinglilétet és az aktív mindennapokat - nemcsak tehetséges, gyönyörű is, a közösségi oldalán megosztott dögös fotóival pedig csak habot tesz a tortára a rajongók számára - derül ki a Ripost cikkéből.

Stana Alexandra

Fotó: Markovics Gábor

Az Instagramon megosztott legújabb fotóján olyan brutál szexi felsőben mutatkozik, amely szabad rálátást hagy a mellére. A táncosnő teljes mértékben lenyűgözte a követőit:

"Olyan gyönyörű vagy, és a kisugárzásod is annyira pozitívan hat mindenkire. Csoda vagy, Stex" – lelkendezett az egyik rajongója.

De milyen szép még női szemmel is... Még egy ilyen szép és csinos táncoscsaj nincs a világon

– áradozott egy másik kommentelő.