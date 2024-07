Brutálisan lefogyott a Next Top Model Hungary sztárja, Jávori Lili, akit a zsűri végül azért ejtett ki az elődöntőben, mert szerintük túl sportos az alkata, és izomból nem tudna már fogyni eléggé, hogy igazi topmodell lehessen belőle.

Lili ennek ellenére csaknem tíz kilót adott le az elmúlt időszakban, de nem szándékosan.

– Nem vagyok beteg, nem vagyok, anorexiás, sem bulímiás, de nem a legegészségesebb úton fogytam le - mondta a Borsnak a Next Top Model Hungary egykori versenyzője.

A forgatás idején a 176 centis magasságomhoz 69 kiló voltam, most 59-60 vagyok, attól függ milyen nap van. A műsor után történt a szakításom, aztán félévi vizsgáim voltak a Táncművészeti Egyetemen és még plusz munkáim is lettek.

Egyszerűen túl sok volt a stressz! Olvadtak le a kilók, izomból is fogytam, amit ugye 15 éve építek a tánccal, szóval nem szeretnék tovább súlyt veszíteni.

Ezért nagyon oda is figyelek arra, hogy mit, mikor, mennyit eszem! A műsor óta szerencsére vannak modell megkereséseim, most is éppen egy ügynökségtől jöttem. Ott is megállapítottuk, hogy sportos a testalkatom, na bumm! Én ezzel már nem akarok mit kezdeni, nem akarok ugyanabba a testképzavarba visszaesni, amivel már küzdöttem korábban – mesélte Jávori Lili, aki azt is elmondta, hogy mindig is a tánc lesz az életében az első.