Megvan az amerikai The Golden Bachelorette főszereplője és bejelentették a többi szereplőt is. A Nagy Ő idősebb kiadásában most egy 61 éves nő válogathat kedvére - írja az Origo.

A The Golden Bachelorette nemrég jelentette be, hogy Joan Vassos lesz a főszereplő. Őt már tavaly láthatták a The Golden Bachelor nézői, a magániskolai adminisztrátornak egy családi vészhelyzet miatt hamarabb kellett távoznia a műsorból, nem jutott így el a végéig. A mezőnyben ott lesz az 57 éves Mark Anderson is, aki az amerikai Nagy Ő 28. évadjában szerepelt.

Joan Vassos az új főszereplő

A műsor másfél órás lesz a tavalyi egyórás epizódok helyett, minden szerdán lesz adásban. Vassos még korábban beszélt arról, milyen tulajdonságokat keres egy udvarlóban. „Nagyon válogatós vagyok, a férfi legyen úriember. Olyasvalakit keresek, akinek nagy szíve van, aki nagylelkű, de közben megvan benne az alázat is” – mondta. Itt lehet megnézni az udvarlókat, szinte mindenki 60 éves kor feletti.