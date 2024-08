Mennyit ér? A most bejelentett 2.492 karátos drágakő kapcsán az egyik legizgalmasabb kérdés természetesen az, hogy mennyit érthet. Ugyanakkor erre egyelőre nem lehet pontosan válaszolni, a drágakő forgalmi értéke több tényezőtől függ. Például függ a tisztaságától, attól, hogy mikor dobják piacra (feltételezhető, hogy a vállalat gondosan előkészített árverésen keres majd vevőt rá), és attól is, hogy értékesítést követően vagy esetleg azt megelőzően több darabra kell-e vágni. Amennyiben igen, úgy természetesen előfordulhat, hogy hátrébb csúszik a legnagyobb gyémántok listáján a most nyersgyémántként elfoglalt második helyről.