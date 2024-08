A Spanyolországban és Olaszországban nyaraló turistákat egy veszélyes, akár halálos vírus miatt figyelmeztették a hatóságok, miután

a spanyolországi Sevillában és az olaszországi Modenában is regisztráltak egy-egy olyan beteget, akik a nyugat-nílusi lázzal fertőződtek meg.

A szúnyogok által terjesztett betegség minden ötödik embernél súlyos megbetegedést okozhat, tünete a láz, kiütés és a hányás is, de akár görcsöket és bénulást is okozhat.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megállapította, hogy a betegek helyben fertőződtek meg, nem pedig valamelyik trópusi országban.

A vírus különösen veszélyes lehet az 50 év felettieknek, cukorbetegeknek és azoknak is, akiknek magas a vérnyomásuk. A betegség komoly szövődményeket okozhat, amiket kórházban kell kezelni, például agyhártyagyulladást.

Tavaly a hatóságok 713 megbetegedést regisztráltak kilenc európai országban, ezek közül 67 volt halálos

– írja a Daily Star.

Egyre gyorsabban terjed az Egyesült Királyságban is az ázsiai tigrisszúnyog. A csípése annyira fájdalmas, hogy korábban a csonttöréshez hasonlították. A veszélyes rovarok ezen kívül olyan, emberekre is veszélyes betegségeket terjesztenek, mint például a dengue-láz. A hatóságok szerint a rovarok már meghonosodtak az ország dél-keleti részén, Londonban is, ezért készenléti tervet dolgoztak ki. A sűrűn lakott városokban gyorsan terjedhet a megbetegedés, mivel a szúnyogok rengeteg embert képesek megcsípni.

Habár a Magyarországon is megjelent ázsiai tigrisszúnyogokról ismert, hogy a nyugat-nílusi láz terjesztői, a kutatók a vizsgált hazai példányok egyikében sem találták meg egyelőre a betegségért felelős kórokozót - nyilatkozta Garamszegi László Zsolt biológus, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója, a Szúnyogmonitor program vezető kutatója a Magyar Kutatási Hálózat portálján megjelent interjúban. A szakértő arról is beszélt, hogy idén már januárban kaptak bejelentést inváziós szúnyogok feltűnéséről - írja az Origo.