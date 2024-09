Ez a Magyarok Világszépe A több száz jelentkező közül 14 lány vett részt a döntőben, akik közül az idei mezőnybe Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvidékről is érkeztek lányok. A jelentkezés korhatára idén is a 17 és 27 év közötti hölgyeket célozta meg, de a származást illetően bárki részt vehetett, az anyaországon kívül élő érdeklődők is. A verseny nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti, magyaros népviselet bemutatására, népszerűsítésére és a hagyományok ápolására.