A gyönyörű és tehetséges énekesnő, Tolvai Reni a rajongói legnagyobb bánatára nemrég sajnos kiesett a Sztárban Sztár All Stars-ból, amiben többször is elkápráztatta a nézőket az elképesztő produkcióival és persze a bámulatos hangjával – úgy tűnik, hogy egyszer fent, egyszer lent, hiszen most nem akármit osztott meg a követőivel a híresség - szúrta ki a Bors.