Találjuk meg a stresszoldás számunkra legjobb módját

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

Alvás és feszültségoldás

A nem megfelelő mennyiségű, rendszertelen alvás a legjobban összeállított diétát és edzéstervet is tönkre tudja vágni. Az 5-6 óránál kevesebb alvás eredményeképpen gyorsabban rakódik le a hasi zsír.

Lefekvés előtt egy-másfél órával már ne használjon digitális eszközöket, hűtse le a hálószobát, és relaxáljon elalvás előtt.

A stressz is növeli a hasi zsír tömegét, hiszen a stresszhelyzetben termelődő kortizol hormon hatására jobban kívánjuk a cukros ételeket. Ha stresszes életet él, keressen testhezálló stresszűző praktikákat: a meditáció, egy hosszú séta vagy a zenehallgatás is oldja a feszültséget. Ha pedig semmi nem válik be, kérje szakember segítségét – tanácsolja cikkében a Life.hu.