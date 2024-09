Stana Alexandra nem csak táncos fotókat oszt meg a közösségi oldalain, időnként hibátlan alakját is megmutatja, ami érthető, hiszen a Dancing with the Stars sztárja mindig bombaformában van.

Ezúttal az Instagram-oldalán egy nyárbúcsúztató fotósorozattal jelentkezett, amely igencsak pikánsra sikerült, ugyanis a csinos táncosnő mélyen kivágott ruhában mutatta meg dekoltázsát – szúrta ki a Bors.

„Hát akkor viszlát nyár!” – írta a poszthoz Alexandra.

A rajongói persze most is oda vannak a gyönyörű sztárért, csak úgy szórják a bókokat a fotóhoz:

Hogy lehet valaki ennyire tökéletes?

− kérdezte az egyik hozzászóló.

„Szép vagy és csinos... kedves Szandra” − írta egy másik kommentelő.